Beskedet: Nørgaard slutar i landslaget

Christian Nørgaard lämnar det danska landslaget.

Det bekräftar han på Instagram.

Christian Nørgaard har gjort 41 A-landskamper för Danmark. Några fler blir det inte heller.

Mittfältaren, som till vardags spelar i Arsenal, bekräftar på sociala medier att han valt att avsluta landslagskarriären.

”Jag har bestämt mig för att sluta spela för landslaget. Å ena sidan har det varit ett svårt beslut, för det finns praktiskt taget inget jag älskar mer än att träffa lagkamrater och personal på Marienlyst”, skriver Nørgaard på Instagram.

Danmark missade sommarens VM och 32-åringen förklarar att det spelade in i hans beslut.

”Med det missade VM-kvalet känns det också naturligt nu att ge plats åt de skickliga och ambitiösa talanger som Danmark lyckligtvis fortfarande har gott om.”