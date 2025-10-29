Beskedet: Pedri skadad – kan bli borta i tre-fyra veckor

FC Barcelona meddelar en dyster nyhet.

Detta då de bekräftar att Pedri har skadat sig.

Stjärnan väntas bli borta i mellan tre och fyra veckor.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen föll Barcelona i säsongens första El Clásico mot Real Madrid i La Liga – men det var inte bara tre poäng man skulle visa sig tappa.

Detta då Pedri, 22, drog på sig ett rött kort och åkta på en skada.

Under onsdagen meddelar nämligen ”Barca” att mittfältaren har dragit på sig en lårskada och enligt spanska Sport och Mundo Deportivo väntas Pedri bli borta i minst tre till fyra veckor.

Under den pågående säsongen står 22-åringen noterad för spel i 13 matcher där det har blivit två mål och två assist.

Sedan tidigare har Barcelona en skadelista med spelare som Robert Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha och Gavi – som alla missade helgens El Clásico.