Djurgården tar emot ärkerivalen Hammarby i ett stekhett allsvenskt derby.

Då har superdatorn BETSiE simulerat rivalmötet – 20 000 gånger.

Här är resultatet.

Foto: Bildbyrån

På söndag är det äntligen dags. När klockan tickar upp på 14:00 sätts bollen i rullning på 3Arenas plastmatta och årets första allsvenska Stockholmsderby (BP får ursäkta) är i gång.

För hemmaplansfördelen står Djurgårdens IF och gästande Hammarby kommer att vara rejält i underkant på läktarna. ”Bajen” kan däremot gå in i derbyt med historiken i ryggen och för bara drygt en månad sedan stod de grönsvarta som segrare mot Dif i kvartsfinalen i svenska cupen.

Paulos Abraham avgjorde för Hammarby i cupen. Foto: Bildbyrån

Hammarby kan dessutom konstatera hela sju raka matcher i allsvenskan mot Djurgården utan förlust, var av fyra segrar. Senast blåränderna vann mot ”Bajen” var i juli 2022 när Gustav Wikheim avgjorde med derbyts enda mål.

Senast Djurgården vann mot Hammarby. Foto: Bildbyrån

Superdatorn: De vinner Stockholmsderbyt

Inför söndagens jättematch har FotbollDirekt tagit hjälp av superdatorn BETSiE för att ta reda på vilket lag som förmodligen kommer att få fira tre derbypoäng. BETSiE använder omfattande matchdata, lagens finansiella data och spelarvärden och resultaten av varje match som spelats hittills för att förutspå utfallen av varje match som ännu inte spelats – och superdatorn förutspår att derbyt kommer att bli en jämn historia.

Efter 20 000 simuleringar håller BETSiE gästande Hammarby som knappa favoriter på 3Arena. Enligt superdatorns projektioner vinner ”Bajen” i strax över 39 procent (39,3) av fallen, medan Djurgården har en segerchans på drygt 35 procent (35,1).

Samtidigt förutspår BETSiE att matchen slutar segrarlös i runt ett av fyra fall (25,2).

Stockholmsderbyt startar klockan 14:00 under söndagen.