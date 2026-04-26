Ny seger för Henrik Rydströms Columbus Crew

Henrik Rydström fortsätter lyfta Columbus Crew.

Under natten kom lagets andra raka seger efter 2–0 hemma mot Philadelphia Union.

Columbus Crew tog ännu en viktig trepoängare i Major League Soccer när Philadelphia Union besegrades med 2–0 på hemmaplan under natten till söndagen.

Matchens stora förgrundsfigur blev amerikanen Max Arfsten, som stod för båda målen i segern.

Efter en tung start på säsongen, där laget gick segerlöst genom de fem första omgångarna, har formen nu vänt. Vinsten innebär att Henrik Rydström nu lett Columbus Crew till tre segrar på de fem senaste matcherna.´

Columbus Crew klättrar därmed till åttonde plats i tabellen.