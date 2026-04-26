Uppgifter: Salahs säsong ser ut att vara över

Mohamed Salah ser ut att missa resten av säsongen.

Enligt Egyptens landslagsläkare väntas stjärnan bli borta i omkring fyra veckor efter sin skada.

Stämmer det har han spelat sin sista match i Liverpool-tröjan.

Det var i lördagens match mot Crystal Palace som Mohamed Salah tvingades kliva av skadad efter att ha satt sig ner på planen.



Liverpools tränare Arne Slot gav inget tydligt besked direkt efter slutsignalen och menade att klubben behövde avvakta vidare undersökningar.

– Vi vet inte, det är det bästa svaret jag kan ge, sa Slot till Sky Sports och fortsatte:

– Om jag säger att det kan finnas en chans, så blir det förmodligen alla rubriker om att det kan finnas en chans, så vi vet helt enkelt inte, men vad vi vet är att säsongen är över om fyra veckor.



Nu kommer dock uppgifter om skadans omfattning. Egyptens landslagsläkare Ibrahim Hassan säger till Reuters att anfallaren har drabbats av en bristning i baksida lår och väntas behöva cirka fyra veckors rehabilitering.

Om prognosen stämmer innebär det att Salah kan ha gjort sin sista match för Liverpool den här säsongen, då Premier League avslutas den 17 maj.

Samtidigt uppges skadan inte påverka hans möjligheter att delta i VM 2026.