Uppgifter: Amorim kan ta paus från tränarjobbet

Rúben Amorim är fortfarande utan klubb efter avskedet från Manchester United.

Nu uppges portugisen överväga ett sabbatsår nästa säsong.

Rúben Amorim lämnade Manchester United i januari efter en tung period i klubben. Sedan dess har 41-åringen inte tagit något nytt tränaruppdrag.

Nu rapporterar portugisiska A Bola att Amorim lutar åt att stå utanför tränaryrket under nästa säsong. Enligt uppgifterna planerar han att ta ett sabbatsår efter tiden i Premier League.

Trots pausen ska Amorim fortsatt vilja utvecklas som tränare. Det uppges bland annat handla om att utbyta idéer och föra samtal med andra tränare som han uppskattar.

Samtidigt sägs beslutet inte vara helt definitivt. Om rätt erbjudande dyker upp kan portugisen vara beredd att återvända tidigare än planerat.