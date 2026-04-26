Besara inför derbyt: ”Derbyn lever sina egna liv”

Under söndagen väntar Stockholmsderby mellan Djurgården och Hammarby.

Inför rivalmötet betonar Nahir Besara att sådana matcher skiljer sig från vanliga allsvenska omgångar.

– Derbyn lever sina egna liv, säger han till Expressen.

Hammarby går in i söndagens derby mot Djurgårdens IF efter en stabil inledning på säsongen. Laget har tagit sju poäng på de fyra första allsvenska omgångarna och dessutom säkrat en plats i finalen av Svenska cupen.



Förutom den starka inledningen på säsongen har de ett starkt derbyfacit mot Djurgården.



Nu väntar säsongens första derby mot Djurgården – en match som enligt lagkaptenen Nahir Besara lever sitt eget liv.

– Vi tänker inte på historien, den hjälper dig inte här och nu. Det handlar om att fokusera på matchen. Derbyn lever sina egna liv, säger Besara till Expressen.

Senast lagen möttes var i kvartsfinalen av Svenska cupen, där Hammarby vann med 1–0 efter ett sent avgörande av Paulos Abraham.

Besara tror att Djurgården kommer försöka använda en liknande matchplan även denna gång.

– Jag tycker att de gjorde en riktigt bra match. De försvarade sig väl och försökte gå på kontringar. Känslan är att det kommer se ut på ett liknande sätt, säger han till tidningen.