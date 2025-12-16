Beskedet: PSG tvingas betala över 600 miljoner till Mbappé

Kylian Mbappé och Paris Saint Germain har varit i en rättslig tvist.

Denna uppges nu den franske anfallaren ha vunnit.

Storklubben uppges därför tvingas betala Mbappé 61 miljoner euro.

Foto: Bildbyrån

Kylian Mbappé och Paris Saint Germain har varit i en rättslig tvist och denna tisdag har domen fallet.

RMC rapporterar om att domstolen valt att fälla i Mbappés favör.

Mbappé hade krävt 240 miljoner euro och riktigt så mycket får inte anfallaren, utan storklubben har tilldömts att betala Mbappé 61 miljoner euro, vilket motsvarar lite mer än 665 miljoner kronor.

PSG hade i sin tur krävt 440 miljoner euro av Mbappé.