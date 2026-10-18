Beskedet: Robin Jansson opererad

Robin Jansson har opererat foten.

Orlando Citys lagkapten är borta resten av MLS-säsongen.

”Vi önskar dig en snabb och god återhämtning”, skriver klubben.

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Det blir inga fler matcher i år för Robin Jansson. Orlando City meddelar på sin hemsida att den svenske mittbacken har genomgått en lyckad operation av foten.

”Robin Jansson förväntas missa resten av säsongen 2026”, skriver klubben.

Beskedet kommer överraskande, eftersom 34-åringen spelade så sent som för en vecka sedan.

Jansson är lagkapten i Orlando City och har spelat i klubben sedan han lämnade AIK 2019.

Totalt gjorde ”guldhjälten” 25 allsvenska matcher. Där han stod för två mål och en assist.