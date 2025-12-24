Beskedet: Roma vill bygga ny jättearena

AS Roma har snart gjort sitt på Stadio Olimpico.

Detta då man kommer att bygga en ny jättearena.

Denna kommer även att husera Europas största hemmastå.

Foto: AS Roma

Det är under julaftonen som Serie A-klubben Roma meddelar att man kommer att bygga en ny arena.

På sin hemsida meddelar Rom-klubben att en ”teknisk och ekonomisk genomförbarhetsstudie” har överlämnats. Detta beskrivs som ett avgörande steg för att Roma ska förverkliga konstruktionen av sina nya arena.

Den ska även bli ”en av de mest ambitiösa och moderna idrottsanläggningarna i Europa” och kommer att innehålla fyra beståndsdelar som sticker ut.

Dessa handlar om att:

Arenans hemmastå, Curva Sud, kommer bli ”den största i Europa”.

Arkitekturen är inspirerad av romersk tradition, med ”stark koppling till det lokala området”.

Arenans ytor är moderna och multifunktionella, vilket ”gör det möjligt att uppleva Roma även utanför matchdagar”.

Arenan ska innefattas av förbättrad mobilitet, service, miljömässig hållbarhet och urban integration.

Roma låter även meddela att den nya arenan har inkluderats bland de potentiella arenor som kan komma att användas vid EM 2032 då Italien och Turkiet arrangerar mästerskapet.

”Vi fortsätter att arbeta med passion, ansvar och ambition: framtiden för vårt hem kommer allt närmare”, avslutar Roma sitt pressmeddelande.