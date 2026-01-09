Beskedet: Roony Bardghji byter tröjnummer

Roony Bardghji har burit nummer 28 i FC Barcelona.

Nu blir det ändring på det.

Svensken kommer hädanefter att bära nummer 19.

Foto: Bildbyrån

Hittills den här säsongen har Roony Bardghji burit nummer 28 i den spanska storklubben FC Barcelona.

Det kommer han inte att göra längre.

Storklubben meddelar denna fredag meddela att svensken officiellt registrerats med nummer 19, så det är tröjnumret han kommer att bära hädanefter.

Debut i nya tröjnumret kan komma på söndag då FC Barcelona ställs mot Real Madrid i spanska supercupfinalen.