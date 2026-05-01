Manchester United letar ersättare till Luke Shaw.

Nu spanar klubben på Barcelonas Alejandro Baldé.

Manchester United förbereder sig på att Luke Shaw lämnar klubben. Den engelske ytterbacken sitter på ett kontrakt till 2027 och sägs vara på väg bort.

Samtidigt pågår jakten på en ersättare till Shaw. Den spanska tidningen Sport rapporterar att Barcelonas Alejandro Baldé ses som en potentiell affär.

Barcelona sägs vara i behov av pengar samtidigt som United visar intresse för 22-åringen. Barça kräver ungefär 50 miljoner euro, cirka 540 miljoner kronor, för Baldé.

Den spanske vänsterbackens kontrakt med Barcelona sträcker sig till sommaren 2028.