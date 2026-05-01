Isac Lidberg, 27, väntas lämna Darmstadt i sommar.

Svensken följs av Lyon, Benfica och Bundesliga-klubbar.

Det rapporterar Sky-journalisten Florian Plettenberg.

Isac Lidberg har gjort en stark säsong i den tyska andraligan. Den svenske anfallaren har nätat 15 gånger för Darmstadt och nu har det skapats stort intresse kring honom inför sommarens transferfönster.

Den tyska Sky-journalisten Florian Plettenberg rapporterar att Darmstadt är redo att sälja Lidberg i sommar för upp till fem miljoner euro, cirka 54 miljoner kronor.

Plettenberg uppger att svensken uppvaktas av klubbar som Benfica och Lyon, som har scoutat honom flera gånger. Dessutom visar ett antal Bundesliga-klubbar intresse.

Isac Lidberg sitter på ett kontrakt med Darmstadt till 2027.