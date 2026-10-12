Beskedet: Santos korsbandsskadad

Tiago Santos har ådragit sig en korsbandsskada efter en tackling i Lilles match mot Le Havre.

Nu riktar den franska klubben skarp kritik mot Amir Richardson och överväger juridiska åtgärder.

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Tiago Santos tvingades lämna planen på bår i inledningen av matchen mellan Lille och Le Havre efter en tackling från bortalagets Amir Richardson.

Lille har nu bekräftat att högerbacken ådragit sig en korsbandsskada. Det är andra gången på två år som portugisen drabbas av samma typ av skada.

I ett uttalande riktar Lille skarp kritik mot Richardsons tackling, som beskrivs som ”okontrollerad och farlig”. Le Havre-spelaren klarade sig utan både gult och rött kort, något som hemmaklubben ifrågasätter.

Lille meddelar även att klubben överväger juridiska åtgärder med anledning av skadan.

”Klubben undersöker alla tänkbara juridiska vägar och förbehåller sig rätten att vidta nödvändiga rättsliga åtgärder för att få ersättning för sina förluster. Klubben kommer att stödja Tiago i de åtgärder han väljer att vidta för att försvara sina rättigheter”, skriver klubben.

Tiago Santos väntas därmed missa resten av säsongen. Portugisen anslöt till Lille från Estoril 2023.

Lille vann lördagens möte med Le Havre med 1–0 och ligger på andra plats i Ligue 1. På tisdagen väntar nästa utmaning när Arsenal står för motståndet i Champions League.