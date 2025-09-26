Beskedet: Sergio Busquets avslutar karriären

Han är en av FC Barcelonas största spelare i modern tid.

Nu lägger han skorna på hyllan.

– Jag känner att tiden är kommen för att säga farväl, säger Sergio Busquets i ett uttalande på sociala medier.

Foto: Alamy

Det var år 2008 som Sergio Busquets, 37, flyttades upp till FC Barcelonas A-lag.

Totalt sett blev det spel i 722 A-lagsmatcher för ”Barca” innan han, år 2023, flyttade till USA för spel i Inter Miami.

Tidigare denna vecka rapporterades det att mittfältaren var inne på sin sista säsong som professionell fotbollsspelare och skulle lägga skorna på hyllan efter denna säsong.

Nu står det klart att så blir fallet.

– Jag känner att tiden är kommen för att säga farväl till min karriär som professionell fotbollsspelare. Det har varit nästan 20 år i den här otroliga historien som jag alltid drömt om. Fotbollen har gett mig unika möjligheter till erfarenheter på underbara platser med de bästa reskamraterna, säger Busquets i ett uttalande på sociala medier och fortsätter:

– Jag är väldigt glad över minnena från min barndom. Från Badia till Bacelonas reservlag, genom Barbera, Lleida och Jabac. Tack till fotbollsklubben FC Barcelona, klubben i mitt liv. Där blev min barndomsdröm sann, att bära tröjan jag älskade i hundratals matcher. Jag firade många titlar och unika stunder på Camp Nou. Det kommer jag aldrig att glömma.

Med det spanska landslaget har mittfältaren vunnit både EM och VM-guld, under sina 143 A-landskamper.

– Tack till spanska landslaget. Det var en ära att representera det så många gånger och uppnå framgångar som alltid kommer att ha en plats i mitt hjärta.

Under sin klubb-karriär har Busquets bland annat vunnit nio titlar i La Liga, sju Copa del Rey-titlar och tre Champions League-titlar.







