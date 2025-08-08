Beskedet: Ter Stegen återfår kaptensbindeln

Igår fråntogs han den – idag är kaptensbindeln Marc-André ter Stegens.

Detta då han har skrivit under en medicinsk rapport som öppnar upp för att Barcelona kan registrera Joan Garcia.

Det meddelar den katalanska klubben under fredagskvällen.

Det såg inte särskilt bra ut mellan FC Barcelona och målvakten Marc-André ter Stegen. Detta då tysken, enligt uppgifter, tidigare har vägrat skriva under en medicinsk rapport i samband med en skada tidigare i somras, vilket ska ha satt stopp för ”Barças” plan att skicka in rapporten till La Liga för att på så sätt kunna registrera nyförvärv, som ersättaren Joan Garcia.

Under gårdagen stod det klart att detta fick konsekvenser för burväktaren – som fråntogs kaptensbindeln i Barcelona, på temporär basis.

Detta verkar dock ha rätt ut sig då Barcelona själva, under fredagskvällen, meddelar att ter Stegen har skrivit under den medicinska rapporten och återfått bindeln.

Vidare sägs det disciplinära ärendet har stängts och Barcelona dragit ett streck över det hela.

Med Barcelona står Marc-André ter Stegen noterad för 442 matcher. Hans kontrakt sträcker sig till sommaren 2028.

