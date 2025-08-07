Klart: Ter Stegen fråntas kaptensbindeln i Barcelona

Marc-André ter Stegen har varit lagkapten för en av världens bästa klubbar – men är det inte längre.

Detta då FC Barcelona, på grund av en konflikt, har valt att frånta honom bindeln.

Det meddelar La liga-klubben under torsdagen.

Det har skurit sig rejält mellan FC Barcelona och målvakten Marc-André ter Stegen, 33, enligt spanska Mundo Deportivo. Tysken sägs, enligt uppgifterna, vägrat skriva under en medicinsk rapport i samband med en skada tidigare i somras, vilket ska ha satt stopp för ”Barças” plan att skicka in rapporten till La Liga för att på så sätt kunna registrera nyförvärv, som ersättaren Joan Garcia.

Enligt den spanska tidningen ska Barcelonas jurister vara i full gång med att arbeta på tänkbara disciplinära åtgärder. Klubben ska även överväga att ta till rättsliga åtgärder.

I tillägg till detta står det nu klart att burväktaren fråntas kaptensbindeln i Barcelona, på temporär basis. Det meddelar den katalanska klubben under torsdagen.

Framgent kommer Ronald Araujo att agera tillförordnad kapten då han till vardags är vice-kapten.

Med Barcelona står Marc-André ter Stegen noterad för 442 matcher. Hans kontrakt sträcker sig till sommaren 2028.