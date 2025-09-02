Beskedet: Tjärnberg stängs av i sex matcher – efter struptaget

Rosenborgs tränare, Marcus Tjärnberg, tog struptag på en spelare i Viking under söndagen.

Nu står det klart till vilken grad den svenske tränaren bestraffas.

Det norska förbundets disciplinnämnd har tilldelat honom maxstraffet – vilket är sex matchers avstängning.

Foto: Bildbyrån

Det var efter söndagens match mellan Rosenborg BK och Viking som den svenske RBK-tränaren Marcus Tjärnberg, under ett stort bråk, tog struptag på Viking-spelaren Zlatko Tripic.

Nu står det klart att det norska förbundets disciplinnämnd tilldelar Tjärnberg det hårdaste straffet – i form av sex matchers avstängning.

Således kommer svensken att tvingas stå vid sidan fram till den 29 oktober, då Rosenborg mötet Sandefjord.

”Nämnden har lagt vikt vid att det är en tränare som står för förseelsen mot en spelare efter matchslut och att förseelsen bestod av ett långvarigt struptag med stor kraft mot spelarens halsregion”, går att läsa på det norska fotbollförbundets hemsida.

I ett uttalande i TV2 berättade Marcus Tjärnberg om sina tankar kring händelsen.

– Dagen har varit full av skam. Jag ångrar sättet som jag reagerade på från det att jag ser det som händer med Adrian (Pereira). Jag beklagar allt jag kan till alla som gillar Rosenborg och norsk fotboll i och utanför vår klubb.



