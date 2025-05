Beskedet: Värdnationerna tvingas kvala till EM 2028

År 2028 anordnas fotbolls-EM i England, Irland, Skottland och Wales.

Under onsdagen står det klart att inget av lagen kommer att få någon gratisbiljett till turneringen.

Istället tvingas de, som alla andra, att kvala sig dit – uppger journalisten Henry Winter.



Om lite drygt tre år spelas nästa Europamästerskap i fotboll. Detta då England, Irland, Skottland och Wales delar på värdskapet.



I vanliga fall brukar det land/länder som anordnar mästerskapet få en fribiljett till turneringen – men inte nu.



Enligt journalisten Henry Winter, som hänvisar till Uefa, tvingas de fyra länderna liksom alla andra att kvala sig till turneringen.



Detta genom att delas in i separata grupper under EM-kvalet.



Således kommer de fyra länderna på den brittiska halvön att kämpa sig till en plats i sitt eget EM.

Euro 2028 hosts England, Republic of Ireland, Scotland and Wales will participate in qualifying, drawn into separate groups, UEFA says. — Henry Winter (@henrywinter) May 21, 2025