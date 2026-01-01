Beskedet: Viktor Johansson är skadad

Viktor Johansson har åkt på en axelskada.

Detta bekräftar hans klubb Stoke City.

Foto: Bildbyrån

I slutet av mars spelar Sverige VM-playoff mot Ukraina och sedan tidigare råder stor osäkerhet kring Alexander Isak inför det mötet.

Nu kan Blågult ha åkt på en ytterligare skadesmäll då Viktor Johansson har skadat sig.

Hans klubblag, Stoke City, bekräftar nämligen nu att Johansson ådrog sig en axelskada i senaste matchen mot Sheffield United.

Hur länge svensken blir borta är inget som kommuniceras av klubben, men Stoke har valt att kalla tillbaka utlånade målvakten Tommy Simkin.

Viktor Johansson har vaktat Stokes mål i 22 av 24 matcher i Championship den här säsongen.