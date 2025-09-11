Aspmyra Stadion är snart ett minne blott för Bodø/Glimt.

Detta då det norska laget, under torsdagen, klubbade igenom beslutet att bygga en ny arena.

Kostnaden för denna uppges landa på över en miljard kronor.

Foto: Bildbyrån/Bodø/Glimt

Sedan 1996 har Bodø/Glimt spelat på Aspmyra stadion.

Snart kommer man inte att göra det – då man gör sig redo för att påbörja bygget av en ny arena.

Under torsdagen höll nämligen den norska klubben ett extrainsatt årsmöte för att besluta huruvida man skulle bygga en ny arena eller inte.

Beslutet? 192 personer rösade ja – och en röstade nej, enligt TV 2.

– Det är obeskrivligt. Det är ett fantastiskt beslut för klubben att få möjligheten att växa och ta nästa steg in i framtiden. Det är fantastiskt att medlemmarna är med oss ​​i det här, säger Bodø/Glimts ordförande, Inge Henning Andersen, till TV 2.

Enligt den norska tv-kanalen meddelade mästarklubben att man redan har tillskansat sig 78 procent av finansieringen för arenabygget – som beräknas landa på 1,15-1,26 miljarder norska kronor (vilket är 1,09-1,19 miljarder svenska kronor).

Den planerade starten för bygget av arenan är i oktober nästa år och man planerar att den ska stå färdig i augusti 2027. Innan dess ska dock kommunen säga sitt.

Den nya arenan, som går under namnet ”Arctic Arena”, kommer att rymma 10 000 åskådare. Aspmyra stadion tar in 8200 åskådare.



