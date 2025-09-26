Beslutet: Franska supercupen spelas i Kuwait
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Paris Saint Germain och Olympique Marseille ska göra upp i franska supercupen.
Matchen kommer dock inte att spelas i Frankrike.
Den har istället flyttats till Kuwait.
Planen är att den franska supercupen ska gå av stapeln den 8 januari nästa år.
Spel i Frankrike kommer det dock inte att bli.
Denna fredagskväll så står det nämligen klart att matchen mellan Paris Saint Germain och Olympique Marseille kommer att spelas i Asien, i Kuwait.
Tanken är att matchen ska spelas på Jaber Al-Ahmad International Stadium i Kuwait City.
Tidigare den här veckan ställdes PSG och Marseille mot varandra i ligan, då vann hemmalaget Marseille med 1–0.
Den här artikeln handlar om: