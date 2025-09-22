Klassikermötet mellan Marseille och Paris Saint Germain fick skjutas upp.

Istället för att gå av stapeln igår så avgjordes mötet denna måndag.

Då vann hemmalaget med 1–0.

Foto: Bildbyrån

Klassikermötet mellan Marseille och Paris Saint Germain skulle ha spelats under gårdagen, men matchen fick skjutas upp på grund av oväder.

Istället gick matchen av stapeln denna måndag och vinnare blev hemmalaget Marseille.

Nayef Aguerd nickade in matchens enda mål redan i den 5:e minuten.

Segern var Marseilles första på hemmaplan mot PSG på 14 år.

I och med förlusten så missade PSG chansen att överta ligaledningen från Monaco.