Betis-stjärnan Antony hetsade Sevillas supportrar i derbyt

Real Betis vann derbyt borta mot Sevilla med 2-0.

Bilder på avstängde stjärnan Antony från sin louge har kablats ut där han hetsar Sevillas supportrar.

Det hettade till på alla håll och kanter i gårdagens derby mellan Sevilla och Real Betis.

Gästernas tränare Manuel Pellegrini kom i luven på domaren, hemmalagets Isaac Romero fick syna ett direkt rött kort.

Betis vann med 2-0 och är femma i tabellen bakom topp 4-lagen Barcelona, Real Madrid, Villarreal och Atlético Madrid.

Värre är det för Sevilla som är fyra poäng från nedflyttningsplats.

Därför var det kanske inte så konstigt att de rödvita anhängarna reagerade på avstängde Betis-stjärnan Antonys provocerande gester från sin louge under matchens gång – vilket fick Sevillas supportrar att kasta saker mot brassen.

