Bilden som avslöjar – skriver på för krisande Valencia

Valencia är på nedflyttningsplats i La Liga.
Nu återvänder åtminstone en spelare till klubben.
Real Sociedads Umar Sadiq fångades i går kväll på bild när han anlände till Valencias sportcenter för att genomföra läkarundersökning.
Krisen i Valencia fortsätter. Storklubben som först i sista omgången säsongen 2022/2023 klarade kontraktet ligger nu på nytt pyrt till i La Liga.
I helgen blev det förslut med hela 4-1 borta mot Celta Vigo och laget placerar sig tredje sist i tabellen, vilket innebär nedflyttningsplats.
Upp till säker mark är det två poäng och i jakten på mål och segrar ser nu Umar Sadiq ut att återvända till klubben.
Nigerianen var på lån i våras hos Valencia och nu ser anfallaren ut att lämna Real Sociedad permanent.
Sent i går kväll fångades Sadiq på bild när han i bil anlände till Valencias sportcenter för läkarundersökning och i dag väntas han skriva på ett kontrakt till 2028, detta enligt Superdeporte.
