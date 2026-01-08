Bilden som avslöjar – skriver på för krisande Valencia

Valencia är på nedflyttningsplats i La Liga.

Nu återvänder åtminstone en spelare till klubben.

Real Sociedads Umar Sadiq fångades i går kväll på bild när han anlände till Valencias sportcenter för att genomföra läkarundersökning.

Foto: Bildbyrån

Krisen i Valencia fortsätter. Storklubben som först i sista omgången säsongen 2022/2023 klarade kontraktet ligger nu på nytt pyrt till i La Liga.

I helgen blev det förslut med hela 4-1 borta mot Celta Vigo och laget placerar sig tredje sist i tabellen, vilket innebär nedflyttningsplats.

Upp till säker mark är det två poäng och i jakten på mål och segrar ser nu Umar Sadiq ut att återvända till klubben.

Nigerianen var på lån i våras hos Valencia och nu ser anfallaren ut att lämna Real Sociedad permanent.

Sent i går kväll fångades Sadiq på bild när han i bil anlände till Valencias sportcenter för läkarundersökning och i dag väntas han skriva på ett kontrakt till 2028, detta enligt Superdeporte.