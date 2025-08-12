Bissouma straffas – missar supercupen
Yves Bissouma lämnas utanför Tottenhams trupp mot PSG i supercupen.
Mittfältaren kommer att stanna hemma.
– På grund av disciplinära skäl, säger tränare Thomas Frank enligt Football London.
På onsdag spelas det supercupen där vinnaren av Europa League, Tottenham, ställs mot vinnaren av Champions League, PSG.
Inför matchen meddelar Spurs-tränaren Thomas Frank att mittfältaren Yves Bissouma inte kommer att vara med mot PSG.
Bissouma stannar hemma i London.
– Bissouma har inte rest med oss på grund av disciplinära skäl, säger Frank enligt Football London och fortsätter:
– Han har varit sen flera gånger och den här gången var det en för mycket. Det måste finnas krav och konsekvenser. Den här gången blev det en konsekvens.
28-åringen har kontrakt med Tottenham över 2026.
Den här artikeln handlar om: