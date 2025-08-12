Prenumerera

Foto: Alamy

Bissouma straffas – missar supercupen

    Nilo Ek

    Yves Bissouma lämnas utanför Tottenhams trupp mot PSG i supercupen.
    Mittfältaren kommer att stanna hemma.
    – På grund av disciplinära skäl, säger tränare Thomas Frank enligt Football London.

    Lucas Bergvall prisad i Tottenham

    På onsdag spelas det supercupen där vinnaren av Europa League, Tottenham, ställs mot vinnaren av Champions League, PSG.

    Inför matchen meddelar Spurs-tränaren Thomas Frank att mittfältaren Yves Bissouma inte kommer att vara med mot PSG.

    Bissouma stannar hemma i London.

    – Bissouma har inte rest med oss på grund av disciplinära skäl, säger Frank enligt Football London och fortsätter:
    – Han har varit sen flera gånger och den här gången var det en för mycket. Det måste finnas krav och konsekvenser. Den här gången blev det en konsekvens.

    28-åringen har kontrakt med Tottenham över 2026.

