Björkegren tar över Ghanas herrlandslag

Kim Björkegren får nu ansvar för båda Ghanas landslag.

Svensken tar tillfälligt över herrarna, samtidigt som han fortsätter med damerna.

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I veckan kom uppgifter från lokala medier i Ghana om att Kim Björkegren skulle ta över landets herrlandslag. Nu är det klart. Den 44-årige svensken, som har varit förbundskapten för Ghanas damlandslag sedan januari 2025, tar över herrarna efter att Carlos Queiroz lämnat.

Uppdraget gäller till en början fram till årsskiftet. Björkegren tar över ett lag som har förlorat båda sina inledande matcher i kvalet till Afrikanska mästerskapet. Hans första uppgift blir dubbelmötet med Somalia den 11 och 15 november.

– Jag har varit med lite runt herrarna också, och assisterat med scouting och analys, så jag har hygglig inblick i laget, säger Björkegren till Fotbollskanalen.

Truppen har flera välkända namn, bland andra Manchester Citys Antoine Semenyo.

Björkegrens kontrakt med det ghananska förbundet, som också gäller damlandslaget, löper ut i januari. Vad som händer efter det är inte bestämt.

– Det finns ett erbjudande om att förlänga några år. Jag trivs bra så det är ingen omöjlighet. Utmaningen är just distansen till familjen.

Björkegren har tidigare tränat bland annat Linköpings FC och Malmö FF.