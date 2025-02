Blackstenius målskytt i svenskmötet

Arsenal mot London City Lionesses i FA-cupens femte omgång.

Ett så kallat svenskmöte med många svenska damer på planen.

Blackstenius byttes in för Arsenal och avgjorde matchen.

Arsenal tog emot London City Lionesses i FA-cupens femte omgång.

I London City fanns tre svenskar med från start. Kosovare Asslani, Sofia Jakobsson och Julia Roddar tog plats i elvan. Stina Blackstenius inledde på bänken för Arsenal.

I den 32:a minuten tog Arsenal ledningen när Kyra Cooney-Cross lyfte in en boll mot bortre stolpen där Codina nickade in 1–0 med ett välplacerat avslut.





London City fick en möjlighet att kvittera när Kosovare Asllani slog in ett inlägg till Jakobsson, men hennes avslut gick utanför från nära håll.

Arsenal gick därmed in i halvtidsvilan med en 1–0-ledning.



I den 70:e minuten byttes Stina Blackstenius in på planen.

Drygt 10 minuter senare avgjorde hon matchen. Efter ett misstag i London City Lionesses uppspel var Blackstenius snabbt framme och slog in returen, vilket även blev hennes 50:e mål i Arsenal-tröjan.

Matchen slutade 2–0, och Arsenal säkrade avancemang i FA-cupen.