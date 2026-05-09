Bodø/Glimt norska cupmästare – efter drama mot Brann

I dag gjorde Bodø/Glimt och Brann upp om titeln i den norska cupen.

Den skulle succélaget från nordnorge säkra – efter ett stort drama – via straffar.

Cupfinalen mellan Bodø/Glimt och Brann fick sig en riktig rivstart under lördagen.

Detta då Kjetil Knutsens lag tog ledningen via ett självmål från Brann efter sju minuter.

Därefter skulle Brann komma att vända matchen på Ullevål i Oslo. Först genom ett mål från Felix Horn Myhre i den 39 minuten och sedan från Kristall Ingason – en minut senare.

I den andra akten lyckades Bodø få in en kvitteringen i den 86:e minuten via Ola Brynhildsen, vilket tog matchen till förlängning.

Där tog Andreas Helmersen ledningen för succélaget innan Brann – med två minuter kvar av förlängningen – kvitterade via en straffspark.

Därefter väntade också straffar där Bodøs burväktare Nikita Haikin räddade två straffar och blev stor hjälte när hans lagkamrater gjorde mål på sina försök.

Således kan Bodø/Glimt titulera sig som norska mästare.