Bomben: Magdalena Eriksson börjar jobba med herrlaget

Magdalena Eriksson, 32, representerar Bayern Münchens damlag.

Nu har mittbacken fått en roll i herrlaget.

Magdalena Eriksson har tackat för sig i damlandslaget, men mittbackens succé fortsätter i Bayern München där hon har vunnit flera pokaler de senaste åren.

Nu kommer beskedet att Eriksson får en ny roll – i herrlaget. Det berättar hon om Viaplays sändning inför Champions League-mötet på herrsidan mellan Bayern München och Real Madrid.

Hon scoutar för herrlaget.

– Jag fick nästan för exakt ett år sedan ett mejl från en kille i klubben som jag inte visste vem det var, men det var tydligen Bayern Münchens chefsscout (Christoph Kresse) som frågade om jag var intresserad av att börja jobba i scoutingavdelningen. På den vägen har det varit. Jag har lärt mig i ett halvår vad det innebär och vuxit in i rollen, säger mittbacken.

Hon ska nu jobba för herrlaget, inte damlaget som många tror.

– Jag scoutar för herrlaget. Många som tror jag scoutar för damlaget, men jag känner personligen att det hade varit en ganska stor ”conflict of interest”, säger Eriksson med ett skratt.

”Magda” Eriksson har fått Sydamerika som ansvarsområde.

– Jag har växt in i rollen och nu när jag har blivit bekväm i det så har jag fått ta över den sydamerikanska marknaden. Så nu håller jag koll på Sydamerika, säger hon.

Magdalena Erikssons kontrakt med Bayern München sträcker sig över 2028.