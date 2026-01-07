Braga till final – Lagerbielke målskytt

Gustaf Lagerbielkes Braga är klara för final i portugisiska ligacupen.

Storklubben Benfica besegrades med 3–1 i kvällens semifinal.

Sista målet satte svensken dit själv.

Foto: Alamy

Gustaf Lagerbielke och hans lagkamrater lär fira en hel del denna onsdagskväll, man är nämligen klara för final i den portugisiska ligacupen.

I kvällens semifinal ställdes man mot storklubben SL Benfica, men det var Braga som började bäst.

I den 19:e minuten tog man ledningen genom Pau Victor och denna ledning utökades sedan i den 33:e minuten genom Rodrigo Zalazar.

Efter dryga timmen reducerade sedan Benfica genom Vangelis Pavlidis som var säker från straffpunkten, men närmare än så skulle inte Benfica komma.

Istället klev Gustaf Lagerbielke fram och och satte dit matchens sista mål, vilket innebar 3–1 och en finalplats till Braga. Han gick således vinnande ur svenskduellen med Samuel Dahl.

I finalen ställs man mot Vitoria Guimaraes.