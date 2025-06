Bråket efter kvartsfinalen: ”Måste ge igen lite”

England ställdes mot Spanien i kvartsfinal i U21-EM.

I slutet av matchen uppstod tumult efter en bryskt tackling av en spansk spelare på Livramento.

– Vi kan inte luta oss tillbaka och inte bry oss, säger engelska U21-kaptenen James McAtee enligt The Sun.

England och Spanien mötte varandra i U21-EM, som spelades i Slovakien. Kvartsfinalen skulle att bli en 3–1-seger för ”Three Lions” men matchens rubriker skulle prydas av något annat.

England kopplade grepp om matchen relativt snabbt och i den tionde minuten nätade kaptenen James McAtee. Bara fem minuter senare slog Liverpool-talangen Harvey Elliott till med matchens andra mål. Spanien kunde senare reducera på straff.

I den 94:e minuten stängde Elliot Andersson matchen med Englands 3-1-mål. Denna även från elva meter.

I slutet av matchen uppstod tumult. Detta efter att Spaniens Marc Pubill gick hårt mot Englands Tino Livramneto. När domaren senare blåste av rök flera spelare ihop och Pubill tilldelades rött och McAtee ett gult.

– Jag såg aldrig tacklingen. Jag såg killarna börja gå in i det, så jag går alltid in för att hjälpa till. Det är en del av fotbollen, och man måste bara hålla ihop som ett lag, säger McAtee enligt The Sun och fortsätter:

– Det är en stor match, vi vet det. Det är två stora lag i turneringen så att när de gör något kan vi inte bara luta oss tillbaka och inte bry oss. Vi måste ge igen lite, avslutar han.

I semifinalen av U21-EM möter England Nederländerna.