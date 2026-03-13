Branimir Hrgota målskytt – laget på säker mark

Branimir Hrgotas Greuther Fürth kämpar för överlevnad i 2. Bundesliga.

Under fredagen skött han laget närmare ett säkrat kontrakt.

Foto: Alamy

Svensken Branimir Hrgota är inne på sin sjätte säsong i Greuther Fürth, där han även bär kaptensbindeln. Årets säsong har främst handlat om att hålla klubben kvar i 2. Bundesliga, den tyska andradivisionen.

Under fredagskvällen hjälpte svensken sitt lag på traven i jakten på ett nytt kontrakt. Den numera 33-åriga anfallaren inledde målskytten för Greuther Fürth hemma mot Elversberg. Hrgotas lag vann till slut med 2–0.

Resultatet innebär att klubben lämnar den negativa kvalplatsen, åtminstone tillfälligt. Greuther Fürth är just nu på en tolfte plats i ligan.

Hrgota har spelat över 200 ligamatcher för Greuther Fürth. Han har även representerat Eintracht Frankfurt och Borussia Mönchengladbach i den tyska ligafotbollen.