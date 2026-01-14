Brasilianske talangen – döpt efter ”Henke”

Larson, 20, är på väg mot ett genombrott i Palmeiras.

Den brasilianska talangen är döpt efter den svenske legendaren Henrik Larsson.

– Jag heter Larson och min bror heter Thierry, säger han.

Foto: Alamy / Bildbyrån

Det saknas ett ”s” i namnet, men den brasilianska 20-åriga talangen Larson är döpt efter en svensk. I en intervju med klubbens egna kanaler avslöjar Palmeiras-spelaren att namnet kommer från den svenske landslagsikonen Henrik Larsson.

Även hans bror är döpt efter en tidigare fotbollsspelare, berättar han.

– Angående mitt namn, min pappa har alltid gillat fotboll, så jag heter Larson och min bror heter Thierry (Henry). Våra namn är reflekterade av de före detta spelarna, säger 20-åringen.

Foto: Bildbyrån

Brodern är döpt efter den franska legendaren Thierry Henry som, precis som ”Henke” Larsson, representerade bland annat Barcelona.

Larson startade Palmeiras säsongspremiär mot Portuguesa för några dagar sedan och låg bakom matchens enda mål.