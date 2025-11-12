Brassestjärnans mardröm – kan nu tvingas lägga av

Han var tongivande i det Braslien som tog sig till VM-semifinal 2014.

Nu kan Oscar tvingas lägga ner karriären efter en otäck incident i hemlandet där han föll ihop medvetslös i två minuter.

Foto: Alamy

Oscar var Brasiliens playmaker i VM 2014. Den då 22-åriga brassen hade två somrar tidigare skrivit på för Chelsea och den offensiva mittfältaren hade hela världen framför sina fötter.

Han nätade i Brasiliens VM-premiär och tröstmålade i den förnedrande 1-7-förlusten i semifinalen mot Tyskland.

Men året efter slutade han i landslaget och försvann kort senare från den europeiska fotbollen för en karriär i den kinesiska ligan. Det blev närmare 200 matcher i Shanghai Port innan Oscar i fjol återvände hem till Brasilien och São Paulo.

Nu kan dock karriären vara i fara. I går kom nämligen uppgifter från Globo i hemlandet att Oscar fördes akut till sjukhus efter att ha fallit ihop medvetslös under två minuter.

Tillståndet med 34-åringen ska trots omständigheterna vara stabilt, men då Oscar tidigare haft problem med hjärtat ska han nu vara beredd att bryta med São Paulo och lägga ner sin fotbollskarriär – detta enligt samma uppgifter från Globo.