Bryter tystnaden efter bråket: ”Allt blir överdrivet”

Federico Valverde fördes till sjukhus efter ett slagsmål.

Nu öppnar Real Madrid-kaptenen upp om incidenten.

– Min lagkamrat slog mig inte vid något tillfälle, och jag slog honom inte heller, säger Valverde via sitt Instagram-konto.

Under dagen tvingades Federico Valvderde föras till sjukhus efter ett bråk med en lagkamrat. Enligt flera spanska medier rör det sig om mittfältskollegan Aurélien Tchouameni.

Senare under kvällen meddelade Real Madrid i ett uttalande att Valverde råkat ut för en huvudskada och att han missar El Clasico-mötet med Barcelona på söndag.

Nu väljer uruguayanen själv att uttala sig. Han väljer att inte nämna Tchouameni vid namn. .

”I går hade jag en incident med en lagkamrat under ett träningspass. Tröttheten från tävlingen och frustrationen fick allt att kännas överdrivet. I ett vanligt omklädningsrum kan sådana saker hända och löses vanligtvis internt utan att det blir allmänt känt. Det är uppenbart att någon här sprider rykten, och med en säsong utan titlar, där Real Madrid alltid granskas, blir allt överdrivet”, skriver mittfältaren på Instagram.

Enligt Valverde rörde det sig aldrig om något fysiskt slagsmål.

”Idag hade vi ytterligare en oenighet. Under grälet råkade jag slå i ett bord, vilket orsakade ett litet skärsår i pannan som krävde ett rutinbesök på sjukhuset. Min lagkamrat slog mig inte vid något tillfälle, och jag slog honom inte heller, även om jag förstår att det är lättare för dig att tro att vi kom i slagsmål eller att det var avsiktligt, men det hände inte”, skriver han.

I sitt uttalande om incidenten meddelade Real Madrid att man inlett en intern utredning mot både Valverde och Tchouameni. Vad konsekvenserna blir återstår att se.