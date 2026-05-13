Uppgifter: Lukaku stannar i Belgien – gör sig redo för VM

Romelu Lukaku dras fortsatt med en skada.

Nu har Napoli och det belgiska landslaget beslutat om att anfallaren får genomföra slutfasen av sin rehab på hemmaplan.

Det rapporterar journalisten Ben Jacobs.

Den sjätte mars tog Napoli mot Torino på hemmaplan, och vann med 2-1. Då byttes Romelu Lukaku, 32, in med sex minuter kvar att spela. Det var också den senaste gången anfallaren spelade fotboll.

Sedan dess har mycket kring belgaren handlat om en konflikt mellan honom och ledningen i Napoli, efter att den storväxta spelaren ska ha vägrat ansluta till sitt klubblag trots att han lämnat återbud till det belgiska landslaget.

Trots att omkring en månad har passerat har Lukaku inte återvänt till lagträning med sin klubb, då han fortsatt dras med skadebekymmer. Han kommer inte heller att återvända innan säsongen är över, rapporterar journalisten Ben Jacobs.

Han skriver nämligen att Napoli och det belgiska landslaget har kommit överens om att spelaren ska få slutföra sin rehab i Belgien, efter dialog med samtliga parter. Återhämtningsträningen kommer också att genomföras på det belgiska förbundets träningsanläggning.

Enligt tidigare uppgifter har Lukaku uppgetts vara beredd att lämna Serie A-klubben efter sommarens VM. Då sägs Napoli att kräva 10 miljoner euro, eller 108 miljoner kronor, för att släppa honom.