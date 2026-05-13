Nadal dementerar – ställer inte upp i Reals ordförandeval
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Han har uppgetts vara villig att ta över som ordförande i Real Madrid.
Nu skjuter Rafael Nadal ner uppgifterna.
”Jag vill klargöra att dessa uppgifter inte stämmer”, skriver tennis-legendaren på X.
Han är en stor supporter till Real Madrid – men en klart större stjärna inom tennisen. Då talar vi om Rafael Nadal, 39.
Tidigare i veckan uppmärksammades en presskonferens där Real-ordföranden Florentino Perez, som var märkbart uppjagad, berättade att han var beredd att ställa upp på ett nyval.
– Jag kommer lämna när någon slår mig i ett val. Vissa tror att de kan sparka ut mig från klubben. De kommer behöva skjuta mig först, sade han.
I samband med detta gjorde uppgifter gällande att just Nadal var villig att ställa upp i det kommande ordförandevalet – och således duellera mot Perez.
Det finns dock ingen sanning i de rapporterna.
”Jag har läst uppgifter som kopplar mig till möjliga kandidaturer till ordförandeskapet i Real Madrid. Jag vill klargöra att dessa uppgifter inte stämmer”, skriver Nadal i ett inlägg på X.
Under sin långa karriär samlade Rafel Nadal på sig hela 93 titlar.
Den här artikeln handlar om: