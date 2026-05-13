Drömstart för Nanasi – mål och assist på elva minuter

I dag ställs Brest mot Strasbourg i den näst sista omgången av Ligue 1.

Så sent som i går lämnades han utanför den trupp som ska resa till Nordamerika och representera Sverige i VM 2026.

I dag har Sebastian Nanasi fått bästa tänkbara start på bortamatchen mot Brest.

Redan i den nionde minuten spelade han fram Valentin Barco till 1-0. Elva minuter senare, och en reducering från Brest, höll svensken sig framme igen och gjorde 2-1 på egen hand – assisterad av Julio Encisio.

Poängen var den före detta Malmö FF-spelarens sjätte och sjunde i Ligue 1 denna säsong.

Strasbourg vann till slut matchen med 2-1.