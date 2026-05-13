Yohanna ryktas till flera storklubbar: ”Väldigt positivt för oss”

Tidigare under onsdagen gjordes Zadok Yohanna aktuell för Real Madrid.

Kring det vill inte rekryteringschefen Miika Takkula kommentera, men berättar att intresset för talangen är stort.

– Det är många klubbar som följer honom, säger han till Fotbollskanalen.

AIK:s megatlang Zadok Yohanna, 18, imponerar stort och har gjort två mål och tre assist på sju allsvenska matcher. Nu följs han av flera stora klubbar, däribland Real Madrid – enligt nigerianska medier.

Det rapporterade sajten Own Goal som även skrev att ”Gnaget” kräver omkring 30 miljoner euro, motsvarande 326 miljoner kronor, för en eventuell försäljning av yttern.

Utöver ”Los Blancos” ska även flera klubbar från Premier League och Frankrike visa intresse för 18-åringen. Kring det berättar nu AIK:s rekryteringschef Miika Takkula att…

– Det är ett väldigt stort intresse och många klubbar som följer honom. Det är väldigt positivt för oss och för allsvenskan, säger han till Fotbollskanalen.

– Det är klubbar på väldigt hög nivå som följer honom och som kommer hit och ser alla hans matcher, fortsätter han.

Angående intresset från just Real Madrid väljer finländaren ett kortare svar.

– Jag vill inte kommentera specifika klubbar.

Det har tidigare rapporterats om att Bundesliga-klubbarna Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen och RB Leipzig följer AIK:s megatalang.







