Uppgifter: Milan-ikonen aktuell för Fenerbahce

Han är en av AC Milans största spelare genom alla tider.

Nu är Paolo Maldini aktuell för jobbet som direktör över Fenerbahce.

Det rapporterar journalisten Maurizio Pistocchi.

Sedan Italiens tredje VM-kvalfiasko har bland annat förbundskapten Gennaro Gattuso samt förbundets president Gabriele Gravina lämnat sina roller.

För att ersätta den sistnämnda har Milan-ikonen Paolo Maldini, 57, rapporterats vara favorit.

Nu kan dock den före detta mittbacken vara på väg till Turkiet i stället. Detta för att ta över som teknisk direktör i Fenerbahce.

Enligt uppgifter från journalisten Maurizio Pistocchi har den turkiska storklubbens president, Ali Koc, träffat Maldini med anledning av att försöka övertyga honom om jobbet.

Hur det går återstår att se. Sedan 2023, då Maldini lämnade rollen som teknisk direktör i AC Milan, har 57-åringen inte tagit sig an något liknande jobb.