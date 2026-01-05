Bundesliga-tränaren lämnar fotbollen – för McDonald’s

Alexander Nouri har tränat både Werder Bremen och Hertha i Bundesliga.

Nu lämnar han fotbollen och tar jobb på McDonald’s.

– I slutändan handlar båda världarna om att få människor att samarbeta, säger han enligt Süddeutsche Zeitung.

Foto: Alamy

Den 46-åriga tidigare Bundesliga-tränaren Alexander Nouri ger upp fotbollen efter en karriär där han redan hunnit leda den tyska klassikerklubben Werder Bremen, agerat assisterande tränare till legendaren Jürgen Klinsmann i Hertha BSC och interimtränare i den tyska huvudstadsklubben, samt tränat FC Ingolstadt.

Ex-tränarens nya steg? Från och med i januari ska han ansvara för två McDonald’s-restauranger i Herzogenrath i västra Tyskland.

– I slutändan handlar båda världarna om att få människor att samarbeta. I fotboll är det spelarna – här är det de anställda, säger Nouri i en intervju med Süddeutsche Zeitung.

46-åringen har inte haft ett tränaruppdrag sedan 2022 då han bossade över grekiska AO Kavala.