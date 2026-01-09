Bundesligamatch skjuts upp – på grund av snöoväder

Det är inte bara i Sverige snön fullständigt öser ner.

Det gör den även i Tyskland – vilket har lett till att matchen mellan St. Pauli och RB Leipzig har skjutits upp.

Foto: Alamy

I Hamburg är det ”varning för extrema snö- och isförhållanden”, enligt The Weather Channel. Det har lett till att en fotbollsmatch i området har tvingats skjutas fram.

Det handlar om morgondagens match mellan St. Pauli och RB Leipzig i Bundesliga på Millerntor Stadion i Hamburg.

Via ett uttalande på sin hemsida meddelar St. Pauli att matchen inte kommer att kunna spelas på grund av det kraftiga snöoväder som råder i staden.

”FC St. Pauli har gjort allt i klubbens makt för att säkerställa ett säkert genomförande av matchen. I detta avseende vill klubbens ledare tacka alla inblandade för det konstruktiva samarbetet”, skriver de på sin hemsida.

Matchen kommer att få ett nytt speldatum, däremot är det ännu inte bestämt.