Cajuste slog till – när Ipswich föll

Ipswich har varit inne i gott slag senaste tiden men i dag föll man tungt mot Leicester City.

Lite glädjande ändå var att det var svenske Jens Cajuste som stod för Ipswichs tröstmål.

Foto: Alamy

Ipswich Town kom till dagens match mot Leicester City med två raka segrar i Championship, någon tredje rak seger inkasserades dock inte.

Hemmalaget tog ledningen tidigt genom Bobby De Cordova-Reid och strax före halvtid utökade Abdul Fatawu Leicesters ledning.

Tidigt i den andra halvleken slog hemmalaget till på nytt genom Jordan Ayew och där var väl matchen mer eller mindre över.

Ipswich tröstmålade dock med ungefär 20 minuter kvar, detta då Jens Cajuste slog till i den 71:a minuten.

Närmare än så kom dock inte Ipswich och slutresultatet på King Power Stadium blev 3–1.