Foto: Alamy

TV: Calle Johansson poängräddare för Holstein Kiel

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Calle Johansson blev poängräddare för Holstien Kiel denna söndag.
Detta med sin första fullträff i Tyskland.

Calle Johansson har stått för en fin säsongsinledning i Bundesliga 2-klubben Holstien Kiel och mittbacken fanns som väntat med i startelvan mot 1. FC Nürnberg idag.
Något som dock inte var lika väntat var att han skulle få iklä sig rollen som poängräddare.

Johansson satte dit 1–1 för Holstein Kiel i den 86:e minuten och målet var hans första sedan flytten till Tyskland 2023.

Holstein Kiel ligger nia i Bundesliga 2 efter nio spelade omgångar.

