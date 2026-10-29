Carrick om Bruno-bråket: ”Vi går vidare”

Michael Carrick har gjort upp med Bruno Fernandes.

Den bänkade Manchester United-kaptenen behåller kaptensbindeln.

– Bruno är helt engagerad i den här klubben, säger tränaren.

Bruno Fernandes kritiserade Michael Carricks taktik efter förlusten med 1–4 mot Como i Champions League. I söndags fick han börja på bänken när Manchester United förlorade med 0–3 mot Bournemouth, och Harry Maguire bar kaptensbindeln.

Enligt Sky Sports har Carrick och portugisen haft ett samtal under veckan för att reda ut saken. På torsdagens presskonferens inför bortamatchen mot Chelsea på lördag sa Carrick att bänkningen bara var ett fotbollsmässigt beslut.

– Det var ett beslut för den matchen, inget annat. Bruno är helt engagerad i den här klubben. Jag har inga problem med det, vi går vidare, säger han.

På frågan om Fernandes fortsätter som kapten svarar Carrick:

– Det finns inget beslut att fatta om det.

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”Behöver inga garantier”

Carricks egen framtid har varit osäker efter klubbens sämsta start någonsin på en Premier League-säsong. Han får leda laget mot Chelsea, men säger att han inte behöver några löften från klubbledningen.

– Jag behöver inga garantier från någon. Jag förstår läget, jobbet och ansvaret och vad som följer med det, säger han.