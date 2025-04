Celtic säkrade ligatiteln – efter stökig match

Celtic vann ligan efter vinsten mot Dundee United.

Matchen behövde dock avbrytas två gånger.

Detta efter att föremål kastades in från läktaren.

Celtic säkrade ligatiteln i Scottish Premiership. Den fjärde i rad för Glasgow-klubben. Detta efter att de krossade Dundee United på bortaplan med hela 5–0.

Det firades dock inte lika starkt från läktarna. Flera föremål kastades in av de tillresta Celtic-supportrarna.

Mandariner sulades in på gräset samtidigt som de grönvita supportrarna visade uppe n banderoll med budskapet: ”njut av frukten av vårt arbete”.

Play is stopped as tangerines?… are thrown on the pitch by the Celtic supporters.

🍊 0️⃣-0️⃣ 🍀 | #UTDCEL | #DUFC pic.twitter.com/d1XiF3iDGM

— Dundee United FC (@dundeeunitedfc) April 26, 2025