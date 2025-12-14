Celtic-tränaren efter fiaskot: ”Förstår supportrarna”

Celtic föll mot St. Mirren i finalen av den skotska ligacupen.

Efter matchen var det upprört.

– För tillfället förstår jag supportrarnas frustration, säger Celtic-tränaren Wilfried Nancy enligt Daily Record.

Foto: Alamy

Det har varit en kaosartad säsong för Celtic. Tidigare under säsongen lämnade tränaren Brendan Rodgers och supportrarna riktade avgångskrav mot styrelsen.

Under söndagen var de storfavoriter i finalen av den skotska ligacupen. St. Mirren stod för motståndet som vann skrällartat med 3–1.

Det blev en ny förlust för den nye Celtic-tränaren Wilfired Nancy som inte var nöjd efter matchen.

– För tillfället förstår jag supportrarnas frustration. Jag vet var jag är i klubben och jag kommer att fokusera på det jag kan kontrollera, säger Nancy enligt skotska Daily Record och tillägger:

– Det har varit så sedan början. Jag har ett jobb där jag vet exakt att jag behöver vinna matcher. Men för att vinna matcher måste vi prestera bra. Det var precis vad jag sa. Så enkelt är det

Svenske Benjamin Nygren fick sitta på bänken i Celtic under hela matchen.