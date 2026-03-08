Celtic-tränaren efter skandalscenerna: ”Fansen vällde över”

Supportrar stormade planen i Old Firm-derbyt mellan Celtic och Rangers.

Celtic-tränaren Martin O’Neill talar nu ut efter skandalscenerna.

Foto: Alamy

Under söndagen drabbade Celtic och Rangers samman i Old Firm-derbyt. En semifinalplats i den skotska cupen stod på spel och det var Benjamin Nygren och hans Celtic som drog det längsta strået.

Matchen avgjordes på straffar och efter att Celtic tagit segern började det rusa in supportrar från båda lagen in på planen. Polisen på Ibrox försökte håla tillbaka samtidigt som spelarna rusade ner i katakomberna.

Kaos utbryter”, skrev BBC.

Polisen lyckades få ordning på Rangers-supportrarna som intagit planen medan supportrarna till Celtic blev kvar.

Efter matchen gav Celtics tränare Martin O’Neill sin syn på händelseförloppet.

– Det var en stor derby-match. Jag tror att det var mycket jubel över att vi vann. Uppenbarligen vällde fansen över. Jag antar att det är väldigt svårt att dämpa det, säger han till Sky Sports och fortsätter:

– När vi var på väg tillbaka var det någon typ av bråk. Någon försökte ta sig in på planen. Jag vet inte, allt jag såg var att det var lite trassel längst ner.



