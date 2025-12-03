Chelsea har sorg – ikonen är död

Närmare 300 matcher i Chelsea-tröjan.

Nu har Mavin Hinton gått bort.

Han blev 85 år gammal.

Foto: Bildbyrån

”Det är med stor sorg som Chelsea Football Club meddelar Marvin Hintons bortgång i går (tisdag). Våra tankar går till Marvins familj och vänner i den här svåra tiden”, skriver den engelska storklubben på X.

Marvin Hinton gjorde 265 matcher i Chelsea mellan 1963 och 1976. Han vann FA-cupen med klubben 1970.

Han blev 85 år gammal.